Карпин заявил, что финансовая ситуация в «Ростове» не сказывается на результатах команды

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» (4:1) сказал, что не видит связи между финансовой ситуацией в клубе и результатами команды.

— Мы привыкли видеть Байрамяна на фланге, сегодня он сыграл одного из центральных. Это вынужденная мера?

— Да, потому что у нас не было ни Глебова, ни Еременко. А других опорных у нас нет. Первые 30 минут на этой позиции играл Байрамян, потом они поменялись местами с Зайнутдиновым. Во втором тайме Байрамян играл на своем привычном месте.

— Можно ли сказать, что финансовая ситуация в «Ростове» нормализуется, и в том числе и с этим связана сегодняшняя победа?

— Нет, это абсолютно не взаимосвязанные вещи. Сейчас начали гасить кое-какие долги. Но мы могли выиграть уже у «Тамбова» и «Динамо», когда этого еще не произошло.

— Что вы сказали Попову после незабитого «паненкой» пенальти? И как относитесь к такому исполнению 11-метровых при счете 1:0?

— Сказал, что надо забыть, ничего уже не изменишь. И теперь ему надо забивать с игры. После матча уже шутили, что он не забил для того, чтобы мы на второй тайм вышли, не расслабляясь. А «паненка» или нет... Ионов до этого бил не паненкой с «Динамо» — и тоже не забил. Что ему скажешь? Это два наших штатных пенальтиста. Каждый из них решили пробить по-разному — и не забил. Что ж теперь сделаешь.

— Есть ли в контрактах ваших вратарей бонусы за сухие матчи? Весь второй тайм Песьяков просил помощи, но не был заменен. И в результате пропустил. Может, он просто хотел доиграть встречу до конца?

— Не вижу тут никакой связи. На ноль сыграл или не на ноль — какая разница? Если он хотел и мог продолжать игру — значит, продолжал. Не смог бы — попросил бы замену. А контракты я их не составляю, и не имею понятия, какие пункты у игроков там есть. (Игорь Рабинер)

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