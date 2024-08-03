Карпин улыбнулся в ответ на вопрос, кто сможет обыграть «Зенит»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин улыбнулся в ответ на вопрос, кому из российских клубов удастся обыграть «Зенит» в нынешнем сезоне.

— Еще есть вопросы? — сказал Карпин с улыбкой после небольшой паузы.

«Ростов» уступил «Зениту» (0:5) в матче 3-го тура РПЛ. Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям.