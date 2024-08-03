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Карпин улыбнулся в ответ на вопрос, кто сможет обыграть «Зенит»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин улыбнулся в ответ на вопрос, кому из российских клубов удастся обыграть «Зенит» в нынешнем сезоне.

— Еще есть вопросы? — сказал Карпин с улыбкой после небольшой паузы.

«Ростов» уступил «Зениту» (0:5) в матче 3-го тура РПЛ. Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
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