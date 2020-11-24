Карпин предложил «Ростову» вместо деревьев высадить футболистов

Главный тренер «Ростова» Валериий Карпин вместе с игроками команды посадили деревья на территории стадиона «Ростов Арена», информирует пресс-служба клуба.

В мероприятии приняли участие Даниил Глебов, Егор Бабурин, Роман Тугарев и Даниил Сухомлинов.

— Дом есть, дерево посадил, дочку родил, теперь дело за сыном..., — говорится в сообщении «Ростова» к посту с фотографией Карпина с Глебовым.

— Что-то я не подумал, могли бы и из футболистиков кого-нибудь там высадить, может, толку было бы больше от них, — пошутил Карпин в комментариях.

— Работаем и в этом направлении, — также ответил Карпин в комментариях относительно сына Карпин, у которого две дочери.