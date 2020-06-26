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Карпин пока не знает, каким составом «Ростов» сыграет с «Арсеналом»

14:25
Валерий Карпин. Фото "СЭ"
Валерий Карпин. Фото "СЭ"
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пока не знает, каким составом его команда сыграет в субботу в матче 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России против тульского «Арсенала».

Напомним, из-за того, что 6 игроков дончан заболели коронавирусом, против «Сочи» (1:10) вышли на поле молодые футболисты.

— Есть понимание, каким составом завтра сыграет с «Арсеналом»?

— Нет, нет пока... Когда наступит ясность? Надеюсь, завтра. Не знаю... В клубе спрашивайте. (Виталий Айрапетов)

Следующий матч

Место: 4 | Очки: 38
Ростов
П П В Н В
20:00 27/06/2020
- : -
+3 =4 -3 (13 - 13)
Место: 9 | Очки: 28
Арсенал Т
П В П П В
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Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Р. Еременко
6.21
Э. Шомуродов
6.18
М. Норманн
6.06
Е.О. Луценко
5.86
Д. Лесовой
5.83
Г. Чаушич
5.81
Травмы и дисквалификации
Д. Хаджикадунич
А. Логашов
М. Норманн
И. Попов
Р. Еременко
Х. Байрамян
С. Ткачев
Р. Бауэр
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