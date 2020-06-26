Карпин пока не знает, каким составом «Ростов» сыграет с «Арсеналом»
14:25
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пока не знает, каким составом его команда сыграет в субботу в матче 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России против тульского «Арсенала».
Напомним, из-за того, что 6 игроков дончан заболели коронавирусом, против «Сочи» (1:10) вышли на поле молодые футболисты.
— Есть понимание, каким составом завтра сыграет с «Арсеналом»?
— Нет, нет пока... Когда наступит ясность? Надеюсь, завтра. Не знаю... В клубе спрашивайте. (Виталий Айрапетов)
Следующий матч
20:00 27/06/2020
+3 =4 -3 (13 - 13)
6.21
6.18
6.06
5.86
5.83
5.81
Травмы и дисквалификации
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