Карпин перед "Оренбургом" рассказал о тактических идеях и тенденциях

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга" согласился, что команда испытывает особенные эмоции в связи со стартом сезона.

– Начало любого турнира каждый год – это особые эмоции, – отметил Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер". – Конечно, эмоции присутствуют.

– В прошлом году матчи с "Оренбургом" были не самые удачные. Можно назвать это тенденцией?

– Две игры проиграли – уже тенденция, да? Две игры выиграли – тоже тенденция? Так получилось, вот и все.

– Шомуродов – в атаке. Сигурдарсон – в запасе. Это тактическая идея?

– Какая идея? Два нападающих, играет один из них. Вот и вся идея.

– Почему играет именно он?

– Потому что решили, что в этом матче играет он.

– В какую игру, хочется понять.

– В игру против "Оренбурга" будет играть он, а в следующий раз – посмотрим.