Карпин оценил выход «Ростова» на третье место. У тренера сейчас другие заботы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 16-го тура Тинькофф — РПЛ с «Динамо» (4:1) отметил: о стабильности в игре его команды пока говорить нельзя из-за кадровых проблем. Дончане с 29 очками поднялись на третье место, обойдя бело-голубых и сравнявшись со «Спартаком» (у красно-белых встреча в запасе).

— «Ростов» долго чередовал победы с поражениями. Теперь выиграл дважды подряд — но о стабильности говорить, наверное, не приходится? — вопрос Карпину.

— Нет. Очень рано говорить о какой-то стабильности. Не так много матчей (в этом году) осталось, всего три. В первую очередь нужно стабилизировать состав. Он у нас меняется по разным причинам. Я уже не говорю про группу игроков, которые ушли совсем. А с теми, кто есть, никак не удается хотя бы на 80 процентов выставить один и тот же состав.

— Согласны, что «Ростов» переиграл соперника тактически?

— (Качает головой.) Журналистам это нравится, такие разговоры — тактически или нет, этот тренер обыграл того. Победили футболисты, а не тренер. Тренер не играет в футбол на поле, а доносит свои мысли до команды, которая пытается их реализовать. Сегодня получилось так, что игроки смогли претворить в жизнь какие-то вещи. И вся заслуга — полностью футболистов.

— Неделю назад вы сказали, что место в пятерке после первого круга с учетом всех перемен в «Ростове» осенью — это не чудо, но очень хорошо. Эта победа поднимает команду в тройку. Какие мысли теперь? Можно говорить, например, что «Ростов» будет бороться за медали?

— Если кто-то хочет говорить, пусть говорит. У меня лично сейчас таких задач нет. Самое главное, как уже сказал, стабилизировать состав, чтобы не было таких шатаний в игре и результатах. Сейчас главное — дотянуть до зимней паузы и хорошо поработать на сборах. А в ближайшей перспективе — три матча, в которых хочется увидеть какую-то стабильность — и в плане состава, и в плане игры. (Артем Агапов)