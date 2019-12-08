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Карпин — об акции фанатов: «Значит, у нас в футболе что-то не так»

21:55
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча со «Спартаком» (4:1) в чемпионате России рассказал, как относится к акции фанатов, которые покинули стадион до завершения игры

— Ваше отношение к акции фанатов, в которой поучаствовали и ростовчане? Когда вы подошли к сектору с болельщиками «Ростова» после матча, показалось, что кто-то туда вернулся.

— Не знаю, вернулся туда кто-то или нет — но вся наша команда вся была там, и я пошел к команде. Что же касается отношения — раз это происходит на всех стадионах, значит, что-то у нас в футболе не так. Просто так не единицы, а тысячи человек делать такие вещи не будут. (Игорь Рабинер)

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