Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал выступления «Тамбова» в текущем сезоне чемпионата России.

19 октября «Тамбов» объявил об уходе Александра Григоряна с поста главного тренера команды. Под руководством тренера Тимура Шипшева тамбовчане одержали четыре победы в шести играх чемпионата России. «Тамбов» занимает 11-е место с 21 баллом в турнирной таблице РПЛ.

— «Тамбов»? Ничего у них не изменилось. Они играют по схеме 5-4-1. Игроки те же самые. С точки зрения игры ничего не поменялось. С психологической точки зрения, возможно. Поменяли главного тренера. Выиграли один, второй, появилась уверенность.

Георгий Мелкадзе начал реализовывать свой потенциал? Раскрывается только сейчас? Вы вот еще считаете, что Владимир Обухов в порядке, потому что забил, например? Голы, начал забивать — это все не влияет на качества отдельного игрока. Одно дело играть за «Спартак», а другое — за «Тамбов» на расслабоне. А если за красно-белых ты отдал две передачи неточных, то тебя освистают. Присядешь потом на скамейку на месяц. Давление разное.

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