Карпин назвал виновного в плохом состоянии газона на «Ростов Арене»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал состояние поля на «Ростов Арене» во время матча 21-го тура Тинькофф премьер-лиги с ЦСКА (3:2). На некоторых участках газоны были видны проплешины.

— Когда две недели назад, клуб зашел сюда, и мы увидели поле, тогда у меня был шок был! — заявил Карпин. — Если сегодня была катастрофа, то две недели назад представляете, что было? По сравнению с тем, что было, сейчас идеальное. Кто несет ответственность? Та, организация, которая заводила это поле в зиму — «Спорт-Ин». (Евгений Белоусов)