РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карпин назвал виновного в плохом состоянии газона на «Ростов Арене»

17:27
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал состояние поля на «Ростов Арене» во время матча 21-го тура Тинькофф премьер-лиги с ЦСКА (3:2). На некоторых участках газоны были видны проплешины.

— Когда две недели назад, клуб зашел сюда, и мы увидели поле, тогда у меня был шок был! — заявил Карпин. — Если сегодня была катастрофа, то две недели назад представляете, что было? По сравнению с тем, что было, сейчас идеальное. Кто несет ответственность? Та, организация, которая заводила это поле в зиму — «Спорт-Ин». (Евгений Белоусов)

Ростов — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир