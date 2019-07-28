Карпин назвал победу "Ростова" над "Арсеналом" сложной. Но согласился, что его команда сама дала шанс тулякам

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы в гостевом матче 3-го тура РПЛ над "Арсеналом" (3:2) выразил мнение, что его команда расслабилась при разнице в два мяча во втором тайме.

– Тяжелая игра. Простых в чемпионате России не бывает. Концовка получилась нервная. Даже при счете 3:1. Понятно, это наша проблема. "Арсенал" нас поддавливал, хотя могли спокойно контролировать игру, но это не получилось.

– Тем не менее, показалось, что "Ростов" давал "Арсеналу" играть только при перевесе в два мяча. Согласны?

– Да, соглашусь. При разнице в два мяча начинали где-то недобегать, недорабатывать. И "Арсенал" перехватывал инициативу. (Артем Агапов)

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