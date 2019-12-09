Карпин: «Меня отстранят пожизненно от футбола, если начну говорить о судействе»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отказался комментировать судейство в текущем сезоне чемпионата России. Тем не менее 50-летний специалист отметил, что многие клубы выражают недовольство работой арбитров в РПЛ.

— Если я сниму табу и начну говорить о судействе, то меня отстранят от футбола пожизненно, — сказал Карпин в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер». — Потому что, если я буду это делать, то выйдет даже жестче и резче (чем это сделал президент ЦСКА Евгений Гинер). В каждом туре. Половина клубов из 16, все недовольны. Не вспомню, чтобы не самые эмоциональные специалисты так себя вели. Когда это происходит с Владимиром Федотовым, Миодрагом Божовичем, Виктором Гончаренко во второй раз. Мягко говоря, все не очень хорошо.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, трансляции и обзоры игр