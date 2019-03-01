Карпин и игроки "Ростова" встретились с губернатором

Игроки и тренеры "Ростова" на своем домашнем стадионе "Ростов Арена" встретились с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, информирует официальный сайт клуба.

На встрече присутствовали президент клуба Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин​ и игроки основного состава.

Общение прошло в неформальной обстановке. За чашкой чая глава региона поблагодарил команду за выход в полуфинал Кубка России, пожелал удачи во второй части сезона и отметил высокую посещаемость домашних матчей "Ростова".