РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карапетян считает, что «Тамбов» не заслужил поражения со счетом 1:5 от «Спартака»

19:16
Теги:

Нападающий «Тамбова» Александр Карапетян прокомментировал поражение от «Спартака» (1:5) в матче 17 тура Тинькофф РПЛ.

— Да, много было разговоров про отмену матча. Мы нормально сыграли, просто в последние 10 минут из-за усталости подсели. Не заслужили поражения 1:5.

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир