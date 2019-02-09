Карадениз хочет тренировать в России

Бывший полузащитник "Рубина"​ Гекдениз Карадениз, который 10 лет играл в России, может войти в тренерский штаб одного из клубов премьер-лиги, сообщают "Известия". Недавно турок получил тренерскую лицензию категории А.

– Гекденизу нравится в России – он многого добился в этой стране и хочет продолжать здесь работать, – рассказал источник, знакомый с ситуацией. – Уже сейчас ряд клубов РПЛ рассматривают возможность сотрудничества с Караденизом. Также к его персоне есть серьезный интерес на родине. Однако сам Гекдениз в этом вопросе отдает предпочтение России.