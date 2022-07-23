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Джикия: «Тренер увидел, что у «Спартака» очень много болельщиков»

Джикия отметил поддержку болельщиков «Спартака» в гостевом матче против «Краснодара»
Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

— Огромное спасибо болельщикам, которые пришли. Мы знаем, что наших активных фанатов. Конечно, мы скучаем, но прекрасно понимаем ситуацию, — заявил Джикия «РБ Спорт».

— Не было ощущения, что играли дома? Ведь на трибунах было много красно-белых.

— Это «Спартак».

— Что скажете о встрече в Ставрополе? Как команда отреагировала.

— Классно провели время, хорошая тренировка была, пообщались с болельщиками, сфотографировались. Тренер увидел, что у «Спартака» очень много болельщиков.

— Как Абаскаль к этому отнесся?

— Он и был инициатором того, чтобы мы там остались и уделили внимание всем, кто пришел. Если не ошибаюсь, с 1990 года «Спартак» не был в Ставрополе. 32 года. Мы обязаны были там задержаться.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-dzhikiya-o-vstreche-v-stavropole-abaskal-uvidel-chto-u-spartaka-ochen-mnogo-bolel-shhikov/

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Динамо
Торпедо М

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34%

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ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
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Локомотив
Ростов

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23%

1.59

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Х

9%

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Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

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Георгий Джикия
ФК Краснодар
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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