Джикия: «Тренер увидел, что у «Спартака» очень много болельщиков»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

— Огромное спасибо болельщикам, которые пришли. Мы знаем, что наших активных фанатов. Конечно, мы скучаем, но прекрасно понимаем ситуацию, — заявил Джикия «РБ Спорт».

— Не было ощущения, что играли дома? Ведь на трибунах было много красно-белых.

— Это «Спартак».

— Что скажете о встрече в Ставрополе? Как команда отреагировала.

— Классно провели время, хорошая тренировка была, пообщались с болельщиками, сфотографировались. Тренер увидел, что у «Спартака» очень много болельщиков.

— Как Абаскаль к этому отнесся?

— Он и был инициатором того, чтобы мы там остались и уделили внимание всем, кто пришел. Если не ошибаюсь, с 1990 года «Спартак» не был в Ставрополе. 32 года. Мы обязаны были там задержаться.