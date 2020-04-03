Капитан «Оренбурга»: «Результаты можно засчитать, если чемпионат доиграют. Если нет — аннулировать»
Капитан «Оренбурга» защитник Андрей Малых в разговоре с «СЭ» ответил на вопросы по поводу ситуации в российском футболе.
— Надо ли досрочно завершать чемпионат?
— Да, надо закончить.
— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?
— Нет, результаты можно засчитать, только если доиграют чемпионат, а раз он не будет доигран, то обнулить результаты без чемпионов и вылетевших.
— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?
— Мы обсудим такую возможность.
— Стоит ли вернуться во время паузы перейти на формат «весна-осень»?
— Да, на формат «весна-осень» стоит вернуться.
— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?
— Да, расширят лигу нужно. (Евгений Белоусов)