Капитан «Локомотива» Баринов не сыграет с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит матч 16-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Баринов получил желтую карточку на 46-й минуте матча с «Оренбургом» в 15-м туре РПЛ. Это предупреждение стало четвертым для 29-летнего футболиста в нынешнем сезоне.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет в Москве на «РЖД Арене» 23 ноября и начнется в 19.45 (мск).