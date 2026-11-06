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Капитан ЦСКА Акинфеев: «Что-то затянулась наша серия без побед в Краснодаре»

Сергей Филин

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал победы армейцам перед матчем с «Краснодаром» в 14-м туре чемпионата России.

40-летний вратарь, который продолжает восстанавливаться после травмы, опубликовал в соцсетях фотографии с игры в Краснодаре 9 лет назад. Тогда ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 1:0.

«Это было в далеком 2017-м. Желаю победы нашей команде, которая отправилась сегодня на выезд. Что-то затянулась наша серия без побед в Краснодаре», — написал Акинфеев.

ЦСКА с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (23 очка) находится на пятой позиции. Команды сыграют между собой на «OZON Арене» 7 ноября. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: Соцсети Игоря Акинфеева
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Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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