Капитан ЦСКА Акинфеев: «Что-то затянулась наша серия без побед в Краснодаре»

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал победы армейцам перед матчем с «Краснодаром» в 14-м туре чемпионата России.

40-летний вратарь, который продолжает восстанавливаться после травмы, опубликовал в соцсетях фотографии с игры в Краснодаре 9 лет назад. Тогда ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 1:0.

«Это было в далеком 2017-м. Желаю победы нашей команде, которая отправилась сегодня на выезд. Что-то затянулась наша серия без побед в Краснодаре», — написал Акинфеев.

ЦСКА с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (23 очка) находится на пятой позиции. Команды сыграют между собой на «OZON Арене» 7 ноября. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.