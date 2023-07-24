Канищев: «Сделка с Малкомом — не про футбол»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев считает, что продажа «Зенитом» Малкома в «Аль-Хиляль» имеет больше отношения к бизнесу, а не к футболу

«Сделка с Малкомом — не про футбол. Саудиты сейчас затеяли проект, государство щедро финансирует клубы, чтобы сделать футбол популярной игрой в стране. Клубы получают дотации, предлагают игрокам астрономические контракты. История Малкома — чистый бизнес, так ее и надо воспринимать. Никакой европейский клуб не заплатил бы за бразильца такие деньги. Если Малкома заберут за такую сумму, это огромная удача для «Зенита». Клуб компенсирует расходы на игрока, который обошелся недешево», — цитирует Канищева «РБ Спорт».

Нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро и стал самой дорогой продажей в истории российского чемпионата.