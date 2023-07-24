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Сегодня, 12:40

Канищев: «Сделка с Малкомом — не про футбол»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев считает, что продажа «Зенитом» Малкома в «Аль-Хиляль» имеет больше отношения к бизнесу, а не к футболу

«Сделка с Малкомом — не про футбол. Саудиты сейчас затеяли проект, государство щедро финансирует клубы, чтобы сделать футбол популярной игрой в стране. Клубы получают дотации, предлагают игрокам астрономические контракты. История Малкома — чистый бизнес, так ее и надо воспринимать. Никакой европейский клуб не заплатил бы за бразильца такие деньги. Если Малкома заберут за такую сумму, это огромная удача для «Зенита». Клуб компенсирует расходы на игрока, который обошелся недешево», — цитирует Канищева «РБ Спорт».

Нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро и стал самой дорогой продажей в истории российского чемпионата.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kanishhev-ni-odin-evropejskij-klub-ne-zaplatil-by-za-malkoma-takie-den-gi/
Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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