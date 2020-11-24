Кандидатуру Дмитрия Попова в «Спартак» лоббирует Зарема Салихова. Официально о назначении могут объявить уже в среду
Как уже сообщал «СЭ», один из главных кандидатов на должность спортивного директора красно-белых — экс-защитник москвичей Дмитрий Попов, выступавший за «Спартак» в 1989-1993 годах.
Окончательного решения по его возвращению на этот пост (занимал его с 2008 по 2016 год) пока нет, но оно близко. Напомним, что соответствующая штатная единица ликвидирована с уходом Попова, теперь ее возродят.
По нашим данным, назначение 53-летнего специалиста лоббирует Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна. Есть все основания полагать, что ее усилия приведут к результату уже в ближайшее время. Официально о приходе Попова могут объявить уже в среду. (Вячеслав Короткин)
«Спартак» с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.
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