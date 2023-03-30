Канчельскис: «Молодым игрокам РПЛ должно быть стыдно, что лучшим становится Дзюба»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает о признании нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы лучшим игроком месяца РПЛ.

В марте 34-летний форвард в 3 матчах за команду забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Дзюба заслужил эту награду. Он вернулся в российский футбол по-королевски. Кто-то говорил, что старый, пора заканчивать, но я всегда считал Артема квалифицированным футболистом. Весь вопрос был в мотивации и физической подготовке. Как только оба пункта у Дзюбы заработали, он начал классно играть. По хорошему, молодым игрокам РПЛ должно быть стыдно, что лучшим становится Дзюба в свои 34, но это уже их проблемы, как говорится», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.