Камоцци: «Малком — игрок уровня европейского гранда. Уверен, он заиграет в Италии»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Малкома в «Ювентус».

«Переход Малкома в «Ювентус» меня не удивит, потому что это игрок уровня европейского гранда. Уверен, он заиграет в серии А. Что касается «Зенита», то для них уход Малкома станет большой потерей. Сейчас Малком — ведущий игрок петербуржцев. Конечно, они постараются его заменить, но это будет очень трудно сделать сейчас», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Бразильский нападающий в 2019 году перешел в «Зенит» из «Барселоны». Летом 2022 года он продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

В сезоне-2022/23 26-летний Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд.