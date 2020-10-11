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Камано и еще 4 игрока сборной Ганы заразились коронавирусом

17:15
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заразился коронавирусом, сообщает afrik-foot.com. Положительный тест футболист сдал в расположении сборной Гвинеи после победы над Кабо-Верде в товарищеском матче (2:1). Помимо него, положительный тест сдал игрок «Ливерпуля» Наби Кейта, а также Ибрагим Коне, Ибрагим Камара и Флорантен Погба, брат хавбека сборной Франции Поля Погба.

Футболисты сборной Гвинеи проводят товарищеские матчи в Португалии и уже высказывали недовольство по поводу условий проживания: им приходится жить в комнатах на четверых.

Ранее сообщалось о подозрительных результатах теста на коронавирус у вратаря «Локо» Гильерме, а также заражение обнаружено у Мачея Рыбуса.

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