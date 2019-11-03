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Калошин объяснил, почему Вилков не удалил Азмуна в матче «Зенит» — ЦСКА

21:48
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Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин оценил эпизод с фолом форварда «Зенита» Сердара Азмуна на 5-й минуте матча 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1) в борьбе с хавбеком Иваном Обляковым.

— Фол был зафиксирован, но судья решил не выносить наказание, — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ». — ВАР должен был оценить эпизод с наступлением на ногу Облякова со стороны Азмуна с точки зрения ошибочности принятия решения Михаилом Вилковым. Наступ на ногу Облякова был вскользь и непрямой.

Конечно, подобные моменты часто оцениваются на семинарах с Розетти. ВАР рассматривает эпизоды только в случаях с опасными моментами.

«Зенит» — ЦСКА: почему Вилков не удалил Азмуна?

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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