Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин оценил эпизод с фолом форварда «Зенита» Сердара Азмуна на 5-й минуте матча 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1) в борьбе с хавбеком Иваном Обляковым.

— Фол был зафиксирован, но судья решил не выносить наказание, — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ». — ВАР должен был оценить эпизод с наступлением на ногу Облякова со стороны Азмуна с точки зрения ошибочности принятия решения Михаилом Вилковым. Наступ на ногу Облякова был вскользь и непрямой.

Конечно, подобные моменты часто оцениваются на семинарах с Розетти. ВАР рассматривает эпизоды только в случаях с опасными моментами.

«Зенит» — ЦСКА: почему Вилков не удалил Азмуна?