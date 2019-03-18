Календарь РПЛ до конца сезона будет опубликован до 19 марта

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин на пресс-конференции по итогам 20-го тура чемпионата России сказал, что календарь до конца сезона будет опубликован на сайте лиги до вторника, 19 марта.

– Идет последнее согласование с вещателем, – сказал Пышкин. – Сегодня-завтра календарь будет полностью готов и опубликован. В том числе и перенесенный матч "Оренбург" – "Крылья Советов". Его предварительная дата – 3 апреля. (Андрей Михайлов)