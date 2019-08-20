«Как ты это делаешь?» Смолов остался под впечатлением от нового клипа Бузовой
10:15
Нападающий сборной России и «Локомотива» Федор Смолов оставил комментарий в Instagram под новым видео певицы Ольги Бузовой. Ранее вышел клип песни исполнительницы «Лайкер».
«Как ты это делаешь?» — написал Смолов в комментариях под постом Бузовой.
«Ты отлайкал все мои фотки?» — ответила ему Ольга.
Бузова считала, что Смолов послал ей воздушный поцелуй после гола в ворота «Урала»
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи