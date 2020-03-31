Как тренируются судьи РПЛ во время самоизоляции? Рассказывает Безбородов

Арбитр РПЛ Владислав Безбородов отметил, что 1 апреля у российских арбитров ФИФА запланирована видеоконференция с Роберто Розетти.

— У меня двухразовые тренировки каждый день. Утром велосипед, кручу педали от 40 минут до часа. Вечером ОФП — силовое занятие с тренажерами и гантелями. Использую подручные средства, чтобы держать себя в форме, — цитируют «РИА «Новости» Безбородова. — Первые дни, конечно, было непривычно, не получалось войти в какой-то режим. Здесь нужно самоорганизоваться и следить за собой, поддерживая форму. Надеюсь, что скоро чемпионат возобновится, и нам нужно быть готовыми к этому.

Мы обеспечены всеми специальными приложениями, где есть индивидуальные программы тренировок. Это было сделано еще до чемпионата, и сейчас в связи с такими условиями нам освежили программу и разослали для работы в домашней обстановке. Проводит ли Виктор Кашшаи какие-то виртуальные собрания? — 1 апреля у российских арбитров ФИФА будет видеоконференция с Роберто Розетти. С нашим руководством мы также на постоянной связи в мессенджерах.

Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76. Из-за угрозы распространения вируса практически все соревнования в мире были отменены.

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