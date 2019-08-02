Как Семак забрал футболку "Зенита" у Малкома. Видео

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после сегодняшней пресс-конференции забрал у новичка команды нападающего Малкома​ клубную футболку. Это вызвало небольшое удивление у 22-летнего бразильца. Однако Семак дружески похлопал футболиста, и оба засмеялись.

– Знаем, что многих взволновал финал пресс-конференции, поэтому показываем, – говорится в сообщении "Зенита" к видео эпизода.

Напомним, Малком перешел из Барселоны в Зенит за 40 миллионов евро. Он подписал 5-летний контракт.