Как Семак забрал футболку "Зенита" у Малкома. Видео

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после сегодняшней пресс-конференции забрал у новичка команды нападающего Малкома клубную футболку. Это вызвало небольшое удивление у 22-летнего бразильца. Однако Семак дружески похлопал футболиста, и оба засмеялись.
– Знаем, что многих взволновал финал пресс-конференции, поэтому показываем, – говорится в сообщении "Зенита" к видео эпизода.
Напомним, Малком перешел из Барселоны в Зенит за 40 миллионов евро. Он подписал 5-летний контракт.
Знаем, что многих взволновал финал пресс-конференции, поэтому показываем #ЧтоБылоДальше 😉 pic.twitter.com/gLrFONkU6c– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) August 2, 2019
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