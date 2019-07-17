Как распределят доходы клубов премьер-лиги РПЛ? Отвечает коммерческий директор

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал о распределении доходов между клубами по итогам сезона-2019/20, сообщает РБК. По его словам, 60 процентов средств будет распределено по спортивному принципу (чем выше место, тем больше призовые). Еще 32 процента будут распределены в равной доле между всеми 16 клубами.

- Остальные 8 процентов распределятся в соответствие с маркетинговыми критериями, - объяснил Суворов. - Основное в этом заполняемость трибун. Мы ввели это в прошлом сезоне. Если клуб в среднем обеспечивает заполняемость трибун более 50 процентов, то допускается к распределению этих 8 процентов. Клубы, которые не обеспечивают, просто не допускаются к распределению этих средств.

У нас есть коммерческие циклы, в рамках, которого мы реализуем права, полученные от РФС. Этот четырехлетний цикл мы должны потратить на то, чтобы обеспечить интерес зрителя. Еще три сезона мы будем действовать в рамках действующих договоров, которые подписали. Мы можем их увеличивать, но не думаю, что это будет существенное увеличение. Это в процентном отношении 20-30 процентов. Нужно готовиться к следующему циклу и делать качественный шаг вперед именно за счет последовательных инвестиций в бренд и продукт.

По словам Суворова, на сезон-2019/20 премьер-лига входит "примерно с тем же объемом договоров", что и в прошлом году.