На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Когда он толкнул или замахнулся, что делают Кокорин и Мамаев?

– Стояли напротив него. Я помню, что они начали толкаться. Помню, что водитель замахнулся, Павел замахнулся. И дальше пошло, поехало.

– Что это значит?

– Началась драка.

– Кто кого бил?

– ...

– Я вас слушаю.

– Я вспоминаю, одну минуту.

– Даже две!

– Водитель начал отходить, ребята – за ним. Водитель просто шел, ребята побежали.

– Водитель шел, а ребята бежали?

– Ну, просто он замахнулся на них.

– А смысл?

– Дать сдачи. Когда на них замахнулся, они хотели дать сдачи. Это нормальная реакция на угрозу.

– Кто на него бежал?

– Все ребята.

– Все?

– Они не сразу побежали.

– Кто первый?

– Не помню.

– Далеко ли ушел?

– На достаточное расстояние – 150-200 метров.

– Догнали его?

– Да.

– Дальше?

– Драка началась. Я в этот момент стояла возле машины.

– На них смотрели?

– Да.

– Как проходила драка?

– У меня зрение плохое, я на вас смотрю, ничего не вижу (в зале раздался смех). (Арман Мкртчян)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live