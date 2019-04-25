На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
– Когда он толкнул или замахнулся, что делают Кокорин и Мамаев?
– Стояли напротив него. Я помню, что они начали толкаться. Помню, что водитель замахнулся, Павел замахнулся. И дальше пошло, поехало.
– Что это значит?
– Началась драка.
– Кто кого бил?
– ...
– Я вас слушаю.
– Я вспоминаю, одну минуту.
– Даже две!
– Водитель начал отходить, ребята – за ним. Водитель просто шел, ребята побежали.
– Водитель шел, а ребята бежали?
– Ну, просто он замахнулся на них.
– А смысл?
– Дать сдачи. Когда на них замахнулся, они хотели дать сдачи. Это нормальная реакция на угрозу.
– Кто на него бежал?
– Все ребята.
– Все?
– Они не сразу побежали.
– Кто первый?
– Не помню.
– Далеко ли ушел?
– На достаточное расстояние – 150-200 метров.
– Догнали его?
– Да.
– Дальше?
– Драка началась. Я в этот момент стояла возле машины.
– На них смотрели?
– Да.
– Как проходила драка?
– У меня зрение плохое, я на вас смотрю, ничего не вижу (в зале раздался смех). (Арман Мкртчян)
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live