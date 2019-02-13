Как на стадионе "Спартака" освобождают Гладиатора

Как уже сообщал "СЭ", накануне на cтадионе "Спартака" "Открытие Арене" начался демонтаж дополнительных входных групп Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 и других построек, возведенных по регламенту ФИФА.

Скоро площадь перед входом на стадион обретет прежний вид, который был до мая 2017 года.

Напомним, что на "Открытие Арене" прошло 4 матча Кубка конфедераций-2017 и 5 игр чемпионата мира-2018. Во время этих турниров, согласно требованиям ФИФА и УЕФА, стадион носил название "Спартак".

Стадион "Спартака" избавляется от конструкций чемпионата мира pic.twitter.com/R6kU9KTFQv – СЭ Спартак (@spartak_se) 13 февраля 2019 г.

На территории стадиона "Спартака" демонтируют конструкции, построенные к ЧМ-2018