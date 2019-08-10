Как Кокорин и Мамаев играли за команду колонии. Видео комбинации и голов

Сегодня на территории исправительной колонии-4 в Белгородской области состоялся матч между командой местных заключенных и клубом Олимп-ПФЛ "Салют". В составе заключенных вышли экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Последний оформил хет-трик. Команда колонии под названием "Золотой лев" выиграла 4:2.

#КокоринМамаев ❗ Первое видео из колонии ИК-4, где сегодня Кокорин и Мамаев играли в футбол pic.twitter.com/nl6cdml7bn — СЭ Футбол (@se_football) August 10, 2019

#КокоринМамаев ⚽ Комбинация с участием Кокорина и Мамаева pic.twitter.com/oKIZ7apCtZ — СЭ Футбол (@se_football) August 10, 2019