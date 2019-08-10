14:13 | Футбол — РПЛ

Как Кокорин и Мамаев играли за команду колонии. Видео комбинации и голов

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Сегодня на территории исправительной колонии-4 в Белгородской области состоялся матч между командой местных заключенных и клубом Олимп-ПФЛ "Салют". В составе заключенных вышли экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Последний оформил хет-трик. Команда колонии под названием "Золотой лев" выиграла 4:2.

 

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