Кафанов назвал Максименко и Агкацева в числе лучших вратарей первой части сезона РПЛ

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов назвал свой список лучших голкиперов первой части текущего сезона РПЛ .

«Конечно, первая часть еще не закончилась... Но все равно это большая группа вратарей. Игорь Акинфеев, Евгений Латышонок, Станислав Агкацев и Александр Максименко. Они очень сильно играют», — сказал Кафанов.

38-летний Акинфеев провел 16 матчей в текущем сезоне РПЛ, в 7 из них отыграв «на ноль».

22-летний Агкацев в 9 из 16 матчей не пропустил ни одного мяча, аналогичные показатели имеет 26-летний Максименко.

На счету 26-летнего Латышонка 14 матчей, в 9 из которых он отыграл «на ноль».