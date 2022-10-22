Губерниев: «Ощущение, что «Химки» соберутся на матч со «Спартаком»

Губерниев поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Химками»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Химками» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Химки» так плохо играют в последнее время, но все хорошее и все плохое когда-то должно закончиться. У меня ощущение, что «Химки» соберутся на матч со «Спартаком». Но в целом класс команд, конечно, неизмерим. «Спартак» должен выигрывать», — сказал Губерниев «СЭ».

Московский клуб с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. Химчане располагаются на 15-й строчке (9 очков).

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября в Москве на «Открытии Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).