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Губерниев: «Ощущение, что «Химки» соберутся на матч со «Спартаком»

Губерниев поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Химками»
Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Химками» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Химки» так плохо играют в последнее время, но все хорошее и все плохое когда-то должно закончиться. У меня ощущение, что «Химки» соберутся на матч со «Спартаком». Но в целом класс команд, конечно, неизмерим. «Спартак» должен выигрывать», — сказал Губерниев «СЭ».

Московский клуб с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. Химчане располагаются на 15-й строчке (9 очков).

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября в Москве на «Открытии Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Химки

 

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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