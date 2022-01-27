Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление защитника «Динамо» Гильермо Варелы о том, что клуб скрывал информацию о его заражении коронавирусом.

«В регламенте должно быть прописано, как стоит поступать в такой ситуации. Надо разбираться, есть ли у нас пункт, который включает введение санкций. Можно сделать, что угодно, но все разговоры будут в пользу бедных. Ситуация некрасивая. Будет ли клуб наказывать Варелу за разглашение информации? Если в клубе нормальные люди, то они будут разбираться. Если они будут плевать на ситуацию, то продолжат скрывать. Тут вопрос моральных и общечеловеческих принципов», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил, что клуб скрывал информацию о том, что он заразился коронавирусом в ноябре 2021 года.

Варела пропустит два ближайших матча сборной Уругвая в рамках южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Уругвайцам предстоит выездная игра с Парагваем (28 января) и домашняя встреча с Венесуэлой (2 февраля).