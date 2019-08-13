Известный фанат "Спартака" впал в кому после страшного ДТП

После аварии впал в кому известный фанат "Спартака" Алексей "Бахыт". Об этом сообщает организация болельщиков красно-белых "Фратрия" в Twitter.

- Друзья! В страшную аварию попал наш красно-белый брат Алексей "Бахыт", - говорится в сообщении. - Он находится в больнице в коме, состояние тяжелое. Врачи борются за жизнь. Алексей, ждем тебя на домашней трибуне и выездах! Выздоравливай скорее!

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