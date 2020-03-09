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Ивелин Попов: «Не промахивается только тот, кто не бьет пенальти»

17:15

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов заявил, что длинная серия незабитых его командой одиннадцатиметровых на него не давила.

— Не было ли волнения перед исполнением пенальти, ведь «Ростов» большую часть в этом сезоне не забил?

— не промахивается тот, кто не бьет. Это нормально. Я тоже не забил в последнем осенем туре «Спартаку», ничего страшного.

— Сразу решили, в какой угол бить?

— Нет, заранее ничего не решал. На разбеге немного замедлял шаги, и когда увидел, что Акинфеев валится влево, то пробил вправо.

— А о чем думали, пока судья смотрел ВАР?

— Я был уверен, что пенальти назначат. Он же меня задел, значит это чистый пенальти. (Юрий Плохотниченко)

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