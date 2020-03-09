Ивелин Попов: «Не промахивается только тот, кто не бьет пенальти»
17:15
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов заявил, что длинная серия незабитых его командой одиннадцатиметровых на него не давила.
— Не было ли волнения перед исполнением пенальти, ведь «Ростов» большую часть в этом сезоне не забил?
— не промахивается тот, кто не бьет. Это нормально. Я тоже не забил в последнем осенем туре «Спартаку», ничего страшного.
— Сразу решили, в какой угол бить?
— Нет, заранее ничего не решал. На разбеге немного замедлял шаги, и когда увидел, что Акинфеев валится влево, то пробил вправо.
— А о чем думали, пока судья смотрел ВАР?
— Я был уверен, что пенальти назначат. Он же меня задел, значит это чистый пенальти. (Юрий Плохотниченко)