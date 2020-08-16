РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Судья Иванов назначен на 3-й тур РПЛ. В 1-м о его работе критично говорил Слуцкий

16:16
Сергей Иванов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Иванов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

РФС опубликовал назначения судей на 3-й тур РПЛ. Игра «Краснодар» — «Арсенал» 18 августа доверена Сергею Иванову из Ростова-на-Дону.

В 1-м туре Иванов работал на встрече «Рубин» — «Локомотив» (0:2), после которой главный тренер казанцев Леонид Слуцкий выступил с серией заявлений о судействе в России и отдельно — о низкой квалификации рефери. Иванов удалил Слуцкого после перерыва, КДК РФС позже дисквалифицировал тренера на один матч (и еще один — условно с испытательным сроком), а также оштрафовал на 300 тысяч рублей за оскорбление официального лица матча.

Ассистенты судьи игры «Краснодар» — «Арсенал» — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Евгений Буланов. VAR выступит Евгений Турбин; AVAR — Роман Усачев. Инспектором будет работать Владимир Овчинников.

Опрос

проголосовало: 28690
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир