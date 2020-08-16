Судья Иванов назначен на 3-й тур РПЛ. В 1-м о его работе критично говорил Слуцкий

РФС опубликовал назначения судей на 3-й тур РПЛ. Игра «Краснодар» — «Арсенал» 18 августа доверена Сергею Иванову из Ростова-на-Дону.

В 1-м туре Иванов работал на встрече «Рубин» — «Локомотив» (0:2), после которой главный тренер казанцев Леонид Слуцкий выступил с серией заявлений о судействе в России и отдельно — о низкой квалификации рефери. Иванов удалил Слуцкого после перерыва, КДК РФС позже дисквалифицировал тренера на один матч (и еще один — условно с испытательным сроком), а также оштрафовал на 300 тысяч рублей за оскорбление официального лица матча.

Ассистенты судьи игры «Краснодар» — «Арсенал» — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Евгений Буланов. VAR выступит Евгений Турбин; AVAR — Роман Усачев. Инспектором будет работать Владимир Овчинников.