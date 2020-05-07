Иван Яремчук: «Масштаб коронавируса переоценен. То ли масоны, то ли кто еще это делает»

Экс-полузащитник сборной СССР Иван Яремчук предположил, стоит ли доигрывать чемпионат России. Предполагается, что он возобновится в середине июня.

— Я считаю, что чемпионат России необходимо в любом случае доиграть, — цитирует Яремчука «Спорт уик-энд». — Думаю, что несколько переоценен масштаб происходящего. Не знаю, то ли масоны, то ли еще кто-то это делает. У нас в стране так говорят. Много толкований на этот счет. В июне и июле надо доигрывать этот сезон, чемпионат и Кубки. А почему не доиграть? Осталось несколько матчей. Ну, при пустых трибунах или при ограниченном количестве зрителей, но надо доиграть.

— Еще мы слышим, что УЕФА готов призвать перейти временно на систему «весна — осень».

— Это надо решать по ситуации, в зависимости от того, пойдет ли коронавирус на спад. Может, скоро придумают от него вакцину. Нам остается надеяться на лучшее, верю, что все будет нормально. Хочу передать привет россиянам, всех любим, всех помним. Футбол — вне политики.