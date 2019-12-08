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Иван Обляков: «Думаю, достать мой удар было нереально»

14:54
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после забитого мяча в матче 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1).

— Иван, какие эмоции по окончании матча?

— Не самые положительные, мы хотели победить, но выиграть не удалось. «Краснодар» — сильная команда. Игра неплохо смотрелась, было достаточное количество голевых моментов. Думаю, у нас шансов было побольше, но мы их не реализовали, — приводит слова Облякова официальный сайт ЦСКА.

— Все ключевые эпизоды игры были сопряжены с просмотром ВАР. Как считаешь, решения в итоге были справедливыми?

— Не знаю, я не видел, что смотрит судья. Сам эти моменты еще не смотрел. Если судья принял такие решения, значит, наверное, посчитал их справедливыми, но я не согласен. Одиннадцатиметровый в наши ворота, где посчитали, что я фолил... Мне кажется, такие пенальти не ставятся.

— На твоем счету еще один великолепный гол. Как это тебе удается?

— Надо бить по воротам! Слава Богу, попал. Главное — в створ, а там уже как получится. Думаю, достать такой удар было нереально. Пока у меня только такие голы, но буду стараться забивать чаще. Неважно как, главное, чтобы мяч пересек линию.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ivan-oblyakov-dumayu-dostat-moy-udar-bylo-nerealno/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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