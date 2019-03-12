Иван Игнатьев: "Сулейманов сказал – подумает. Я же резко ответил отрицательно"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев в интервью RT отметил, что его одноклубник и друг полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов также на данный момент не подписал новый контракт с клубом. Напомним, что 19-летний Игнатьев ранее подтвердил, что был отправлен в дубль из-за отказа поставить подпись под новым соглашением.

– Пока он ничего подписывать не стал. Сказал – подумает. Я же резко ответил отрицательно, – сказал Игнатьев. – Он мой друг, и меня как может поддерживает, за что я ему очень благодарен. Но, повторюсь, дело не только в деньгах. Нам просто не хотят давать никаких прав, не хотят, чтобы мы имели хотя бы какие-то преференции. Просто одностороннее соглашение... Нам будет по 25 лет, когда закончится контракт, и мы будем получать ту сумму на которую согласились пять лет назад. Но это несправедливо, если сравнить данную сумму с теми деньгами, которые получают футболисты РПЛ в 24-26 лет.

Иван Игнатьев рассказал, почему был переведен в дубль "Краснодара"