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Итальянский журналист о возможном переходе защитника «Торино» Коко в «Спартак»: «15 миллионов за него — абсурд»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сауль Коко.
Фото Global Look Press

Итальянский журналист Россано Доннини в интервью «СЭ» рассказал про потенциального новичка «Спартака», защитника «Торино» Сауля Коко.

— Коко — центральный защитник, родившийся в Испании. Неплохо начал прошлый сезон, как и весь «Торино». На старте предыдущего чемпионата команду, которую тогда только принял Паоло Ваноли, много хвалили, а сама она даже в какой-то момент забралась на первое место в таблице. Но ведь закончил «Торино» турнир весьма уныло, недаром в итоге оттуда убрали и самого Ваноли. Коко провел сезон со взлетами и падениями, как вся команда. У него, безусловно, есть сильные качества — игра головой, например. Но сказать, чтобы это был какой-то особенный защитник, я точно не могу.

Он не похож на того, кто способен кардинально усилить клуб, который хочет бороться за чемпионство. «Торино» — середняк, но Коко и в нем не выделялся, не отличался стабильностью, а в некоторых матчах прошлого сезона и вовсе допустил роковые для команды ошибки.

— В Италии пишут, что «Спартак» якобы предлагает за Коко до 10 миллионов евро, а президент «Торино» хочет не меньше 15.

— Старый я уже стал, поэтому разбираться во всех этих трансферных загадках становится все сложнее... В моем скромном понимании 15 миллионов за Коко — это абсурд. Но в «Торино» любят выкручивать руки покупателям, так что вполне могут пытаться требовать и такую сумму. Я читал, что к этому защитнику был интерес то ли из Катара, то ли из Саудовской Аравии, а там ведь умеют переплачивать. Что касается «Спартака», то я не знаю его нынешних амбиций. Если он всерьез хочет бороться с тем же «Зенитом» за чемпионство, то, возможно, ему нужны более статусные игроки, чем Коко.

Коко сыграл 34 матча и забил два гола в прошлом сезоне во всех турнирах. Его текущий контракт с «Торино» действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
Сауль Коко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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