Итальянский журналист о возможном переходе защитника «Торино» Коко в «Спартак»: «15 миллионов за него — абсурд»

Итальянский журналист Россано Доннини в интервью «СЭ» рассказал про потенциального новичка «Спартака», защитника «Торино» Сауля Коко.

— Коко — центральный защитник, родившийся в Испании. Неплохо начал прошлый сезон, как и весь «Торино». На старте предыдущего чемпионата команду, которую тогда только принял Паоло Ваноли, много хвалили, а сама она даже в какой-то момент забралась на первое место в таблице. Но ведь закончил «Торино» турнир весьма уныло, недаром в итоге оттуда убрали и самого Ваноли. Коко провел сезон со взлетами и падениями, как вся команда. У него, безусловно, есть сильные качества — игра головой, например. Но сказать, чтобы это был какой-то особенный защитник, я точно не могу.

Он не похож на того, кто способен кардинально усилить клуб, который хочет бороться за чемпионство. «Торино» — середняк, но Коко и в нем не выделялся, не отличался стабильностью, а в некоторых матчах прошлого сезона и вовсе допустил роковые для команды ошибки.

— В Италии пишут, что «Спартак» якобы предлагает за Коко до 10 миллионов евро, а президент «Торино» хочет не меньше 15.

— Старый я уже стал, поэтому разбираться во всех этих трансферных загадках становится все сложнее... В моем скромном понимании 15 миллионов за Коко — это абсурд. Но в «Торино» любят выкручивать руки покупателям, так что вполне могут пытаться требовать и такую сумму. Я читал, что к этому защитнику был интерес то ли из Катара, то ли из Саудовской Аравии, а там ведь умеют переплачивать. Что касается «Спартака», то я не знаю его нынешних амбиций. Если он всерьез хочет бороться с тем же «Зенитом» за чемпионство, то, возможно, ему нужны более статусные игроки, чем Коко.

Коко сыграл 34 матча и забил два гола в прошлом сезоне во всех турнирах. Его текущий контракт с «Торино» действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.