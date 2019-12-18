Источник: зимой ЦСКА приобретет 2-3 новичков

В зимнее трансферное окно ЦСКА подпишет несколько новичков, утверждает комментатор Нобель Арустамян. По его словам, армейцы могут вернуться к кандидатуре форварда «Млады Болеслав» и сборной России Николая Комличенко. Его трансфер зависит от того, останется ли в клубе Федор Чалов.

— Многое будет зависеть от того, останется ли в команде Чалов, — приводит слова Чалова «Матч ТВ». — Его отъезд в Англию все еще вполне реален. Если лучшего нападающего продадут, то в клубе появятся дополнительные средства. Всем очевидно, что команде требуется игрок в центр поля — опытный опорник. Нужен качественный защитник. Зимой армейцы могут оформить 2-3 трансфера. Вряд ли больше.

В ближайшие месяцы можно ждать не только покупок, но и расставания с некоторыми игроками. В первую очередь, иностранцами. Эконом-режим вынуждал ЦСКА покупать далеко не самых топовых игроков.