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Источник: жена Павла Мамаева совершила попытку самоубийства

19:26
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева., "СЭ" Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана попыталась покончить с собой, сообщает 3 марта Telegram-канал Baza. Источник указывает, что ее нашли без сознания в Москве.

3 марта Мамаева написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного и после этого перестала выходить на связь. О намерении выпить 40 таблеток она также написала администратору одного из сообществ.

Друзья Аланы не смогли достучаться до нее и вызвали спасателей. Дверь вскрыли, жену футболиста нашли без сознания. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Ранее Алана Мамаева заявила, что уличила мужа в измене. Также она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. Позднее девушка ответила супруге игрока «Ростова».

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/6245

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