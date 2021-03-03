Источник: жена Павла Мамаева совершила попытку самоубийства
Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана попыталась покончить с собой, сообщает 3 марта Telegram-канал Baza. Источник указывает, что ее нашли без сознания в Москве.
3 марта Мамаева написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного и после этого перестала выходить на связь. О намерении выпить 40 таблеток она также написала администратору одного из сообществ.
Друзья Аланы не смогли достучаться до нее и вызвали спасателей. Дверь вскрыли, жену футболиста нашли без сознания. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
Ранее Алана Мамаева заявила, что уличила мужа в измене. Также она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. Позднее девушка ответила супруге игрока «Ростова».
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