Источник: "Зенит" предлагает за Малкома 35+5 миллионов. "Барса" хочет на 5 больше

Стали известны подробности переговоров о возможном переходе в "Зенит" форварда "Барселоны" Малкома.

По информации Sport.es, "Зенит" предлагает за игрока 35 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов. Такое предложение "Барсу" не устраивает. Клуб оценивает футболиста в 45 миллионов евро. "Барселона" не готова рассматривать предложение ниже 40 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов.

Самого игрока привлекает предложение "Зенита", так как там он сможет больше зарабатывать. "Барселона", тем не менее, не намерена идти на уступки и примет только устраивающее ее предложение. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 22-летний бразилец сможет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год.

Малком провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее он выступал за "Коринтианс" и "Бордо".

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