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Источник: «Зенит» интересуется полузащитником «Ромы» Пасторе

09:23
Хавьер Пасторе. Фото AS Roma
Хавьер Пасторе. Фото AS Roma
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Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе близок к смене клуба, сообщает Il Messaggero. В его приобретении заинтересован «Зенит» и несколько клубов из Саудовской Аравии.

В сезоне-2019/20 31-летний аргентинец провел за «Рому» 15 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Ранее игрок выступал за «ПСЖ» и «Палермо». На его счету 2 гола в 29 матчах за сборную Аргентины.

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