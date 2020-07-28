Источник: «Зенит» интересуется полузащитником «Ромы» Пасторе

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе близок к смене клуба, сообщает Il Messaggero. В его приобретении заинтересован «Зенит» и несколько клубов из Саудовской Аравии.

В сезоне-2019/20 31-летний аргентинец провел за «Рому» 15 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Ранее игрок выступал за «ПСЖ» и «Палермо». На его счету 2 гола в 29 матчах за сборную Аргентины.