Источник: защитник "Атлетику Паранаэнсе" согласовал контракт с "Зенитом"

Защитник "Атлетику Паранаэнсе" Ренан Лоди может продолжить карьеру в "Зените".

Клубы близки к соглашению. За 21-летнего футболиста "Атлетику" гарантированно получит 21 миллион евро, сообщает телекомментатор Нобель Арустамян в своем телеграмм-канале.

По информации источника, сделка состоится уже в ближайшее время. Также бразилец согласовал личный контракт с "Зенитом".

Ранее игроком интересовался "Атлетико"​.

Ренан Лоди играет на левом фланге обороны. Футболист в 2019 году провел за клуб 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.