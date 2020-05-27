Источник: Юрист «кинул» Глушакова на 60 миллионов рублей

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков стал жертвой мошенника, сообщает Telegram-канал «Мысли-НеМысли»

Сообщается, что игрок обратился к юристу Максиму Викторову. Во время развода с женой Дарьей 33-летний Глушаков нанял Викторова, чтобы тот помог ему с имущественными вопросами, и заплатил ему 60 миллионов рублей. Футболист судится с женой в московском кассационном суде. Однако юрист обманул спортсмена и не оказал ему юридическую помощь, получив перед этим деньги.

Максим Викторов известен как член Общественный палаты, первый зампред ассоциации содействия науке, но ключевым источником дохода адвоката является юридическая контора Legal Intelligence Group и Фонд инвестиционных программ. Источник указывает, что юрист может быть причастен и к другим случаям мошенничества, в связи с чем в его отношении уже возбудили уголовные дела.

Супруги подали на развод в сентябре 2018 года. У пары есть две дочери.