Источник: «Васку» хочет купить Дугласа Сантоса

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может вернуться в Бразилию. На игрока претендует «Васку да Гама», сообщает Globo Esporte.

Однако представители 25-летнего бразильца пока сомневаются в его возможности скорого возвращения на родину.

«Зенит» приобрел Дугласа Сантоса у «Гамбурга» летом 2019 года, заплатив за него более 10 миллионов евро. Контракт защитника с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне он провел за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

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