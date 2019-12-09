Источник: «Васку» хочет купить Дугласа Сантоса
20:56
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может вернуться в Бразилию. На игрока претендует «Васку да Гама», сообщает Globo Esporte.
Однако представители 25-летнего бразильца пока сомневаются в его возможности скорого возвращения на родину.
«Зенит» приобрел Дугласа Сантоса у «Гамбурга» летом 2019 года, заплатив за него более 10 миллионов евро. Контракт защитника с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до 2024 года.
В нынешнем сезоне он провел за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.
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