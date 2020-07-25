Источник: «Валенсия» объявит о назначении бывшего тренера «Рубина» в понедельник

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия в ближайшее время возглавит «Валенсию», сообщает Marca. О назначении будет официально объявлено в понедельник.

Концовку сезона «Валенсия» проводила под руководством исполняющего обязанности главного тренера Воро, принявшего команду после отставки Альберта Селадеса. Команда заняла в таблице девятое место и не попала в еврокубки.

Цвета «Валенсии» защищает хавбек сборной России Денис Черышев.

Хави Грасия возглавлял «Рубин» в сезоне-2016/17. Ранее он работал в ряде испанских клубов, включая «Осасуну» и «Малагу», в 2011 году недолго поработал в «Олимпиакосе». Последним клубом в его карьере был «Уотфорд», который специалист возглавлял с января 2018 по сентябрь 2019 года.